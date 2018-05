La Federal Aviation Administration vuole che tutti i droni montino una 'targa'

Pare che la Federal Aviation Administration abbia intenzione di dare uno scossone alle normative che regolano il mondo dei droni: una proposta di legge scoperta da Bloomberg obbligherebbe tutti i proprietari di questi device a montare una targa riconoscitiva, da esporre sulla superficie esterna del proprio velivolo.

Sino ad ora, al momento della registrazione di un drone, l'FAA consegnava al proprietario una sorta di targhetta in cui era segnato l'ID di riconoscimento del velivolo, che poteva essere tranquillamente riposta in uno slot interno o nello spazio destinato ad ospitare la batteria. Ora pare che l'agenzia abbia intenzione di rivedere questo sistema, inserendo l'obbligo di esporre la targhetta all'esterno del drone.

Ovviamente dietro a questa decisione ci sarebbero delle ragioni di sicurezza piuttosto valide: le autorità hanno provato ad ottenere un maggiore controllo su questi device tramite l'imposizione di registrare presso l'FAA i device dal peso superiore ai 2 kg, ma questo non è bastato ad impedire i diversi i incidenti causati da questi velivoli. Un pericolo che si fa ancora più intenso se si considera il fatto che potrebbero essere impiegati anche in un attacco terroristico.

Purtroppo la proposta di legge fatta trapelare da Bloomberg non contiene tutti i dettagli e le informazioni che vorremmo; si accenna solamente alla necessità da parte delle autorità di riconoscere ed identificare ogni singolo drone in grado di volare in uno spazio aereo controllato.