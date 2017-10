La Fifa conferma: i Mondiali di Russia 2018 interamente prodotti in UHD HDR

In attesa di conoscere le ultime partecipanti ai, tra cui speriamo di vedere anche la nostra nazionale, laha confermato che l’importante manifestazione sportiva del prossimo anno prodotta interamente in UHD/HDR, e la produzione includerà anche riprese in realtà virtuale a 360°.

In questo modo, il principale organo calcistico mondiale, mette quello che è lo sport più popolare del pianeta al passo delle nuove tecnologie, spingendo la Coppa del Mondo “oltre i confini della trasmissione sportiva tradizionale”.

La FIFA in un comunicato spiega che “nel tentativo di rimanere all’avanguardia nel settore, tutte le 64 partite saranno prodotte in Ultra High Definition, con supporto HDR per la prima volta in assoluto. Grazie all’UHD ibrido/HDR/Full HD, gli utenti avranno a disposizione numerosi formati video, il tutto grazie all’unica catena di produzione. L’uso della scansione progressiva come formato di produzione di base, e l’HDR, garantirà una migliore qualità delle immagini per tutti coloro che hanno acquisito le licenze, indipendentemente dal formato di distribuzione”.

Per ogni partita saranno impiegate trentasette telecamere, tra cui otto in UHD/HDR, una a doppia uscita SDR, ed altre otto a 1080p/HDR. Inoltre, saranno impiegati otto telecamere in Super Slow-Mo e due Ultra-Motion, una Spider Cam ed una ad elicottero.

Specifiche che rendono la Coppa del Mondo del prossimo anno la più tecnologica di sempre. La palla ora passa, letteralmente, ai protagonisti.