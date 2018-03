La FIFA ha preso la decisione: VAR ai Mondiali di Russia 2018, ora è ufficiale

A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione, anche su queste pagine, dell'indiscrezione che voleva lapronta ad adottare la VAR anche ai Mondiali, dopo la sperimentazione (che sta procedendo con ottimi risultati) in Italia e Germania.

Lo scorso 16 Marzo, il Comitato Esecutivo della Fifa ha approvato la risoluzione proposta dal presidente del massimo organismo calcistico a livello internazionale, Gianni Infantino. L'ex segretario generale dell'UEFA, ha dato l'annuncio ai presenti: "Avremo il primo Mondiale con il Var. E' stato approvato, deciso. "E siamo felicissimi di questa decisione" ha affermato.

Infantino, da sempre uno dei principali sponsor, ha affermato che "nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito", riferendosi al sistema Video Assistant Referee che, seppur diverso dalla "moviola in campo" che molti avevano paventato ad inizio stagione, ha portato al minimo i margini d'errore.

L'arbitro potrà ricorrere al VAR solo in quattro circostanze però:

Per convalidare un gol; Per attribuire un cartellino rosso ad uno dei giocatori in campo; Per analizzare un'azione pericolosa da cui potrebbe scaturire un calcio di rigore; Per correggere un errore di identificazione di un giocatore che in precedenza era sanzionato (sia con cartellino giallo che rosso);

Il funzionamento, quindi, dovrebbe essere praticamente identico a quello italiano. Il VAR dall'anno prossimo approderà anche in altre competizioni a livello europeo.

Infantino in passato, prima dell'approvazione aveva affermato che "è qualcosa di positivo. L'arbitraggio video non sarà la soluzione per tutto nel calcio. Quanto faremo col Var sarà di evitare gli errori clamorosi degli arbitri".

La palla ora passerà alla FIFA, che nel corso dei prossimi mesi avrà il non facile obiettivo di istruire gli arbitri sul funzionamento della VAR.