La finale di Europa League tra Marsiglia ed Atletico Madrid in 4K ed in chiaro su TV8

Andrà in scena questa sera, dal Groupama Stadium di Lione, in Francia, l'atto finale dell'Europa League 2017-2018, la seconda competizione calcistica per club più importante del continente. A sfidarsi l'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone ed il Marsiglia, che va nella tana del nemico per tentare di portare a casa il trofeo.

La finale andrà in onda in diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Sky Sport Mix alle 20.45, con il prepartita che comincerà alle ore 20 condotto da Anna Billò, affiancata da Daniele Adani e Paolo Condò.

Sky ha annunciato che la finale sarà trasmessa anche in 4K HDR grazie a Sky Q, che consentirà agli appassionati di vivere l'evento attraverso immagini più definite e nitide, oltre che colori e contrasti più naturali e vivaci. Per coloro che posseggono il nuovo decoder dell'emittente satellitare, basterà sintonizzarsi sul canale e premere il tasto verde del telecomando.

Per i non abbonati, invece, arriva una piacevole notizia. Sky infatti ha deciso di trasmettere la finale su TV8, alla posizione 8 del digitale terrestre o 121 sulla bouquet della pay tv.

Anche in questo caso il prepartita comincerà alle 20, con Alessandro Bonan, Federica Fontana, Luca Toni, Lorenzo Amoruso, Marco Bucciantini e Fayna.

La prima grande serata di calcio della stagione estiva, in attesa della finale di Champions League e dei Mondiali di Russia 2018.