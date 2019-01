La Fire TV Stick Basic di Amazon includerà il telecomando con Alexa

Importante novità in arrivo dal fronte Amazon Fire TV Stick, il popolare dongle per la visione di contenuti che trasforma le televisioni tradizionali in smart tv.

Il colosso di Seattle ha infatti annunciato che la Fire TV Stick presto includerà di default nel pacchetto il telecomando con Alexa, che consente di navigare tra i contenuti utilizzando la voce. Il tutto senza alcuna modifica al prezzo, che resterà di 39,99 Dollari.

Per coloro che intendono acquistare il telecomando per la Fire TV attualmente presente nel listino, si potrà godere di uno sconto del 50% rispetto al prezzo precedente.

Il nuovo Alexa Voice Remote assomiglia a quello vecchio, come si può vedere nella fotografia presente in calce. La differenza è da ricercare nella presenza di nuovi pulsanti di accensione e volume che permettono di controllare la TV, la soundbar ed il ricevitore AV. A ciò si aggiunge ovviamente un pulsante per il controllo vocale tramite Alexa.

Il telecomando aveva fatto il proprio debutto sul mercato lo scorso autunno insieme alla Fire TV Stick 4K, ad un prezzo di 29,99 Dollari. In Italia ancora non è disponibile, ma alla luce del riscontro ottenuto nel nostro paese dalla piattaforma d'IA, non è da escludere un possibile arrivo a breve.

In Italia la Fire TV Stick Basic Edition è disponibile a 59,99 Euro, con un risparmio di 20 Euro per gli utenti Prime.