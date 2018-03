La Formula 1 arriva su Netflix con una docu-serie da dieci puntate

Nel lunedì successivo alla splendida vittoria disunella prima gara della stagione, arriva un'importante ed interessante notizia dal fronte. La piattaforma di streaming, infatti, nell'ambito della sua strategia sportiva che ha visto il debutto della Juventus , ha annunciato un nuovo show originale.

Show originale che vede la collaborazione tra Formula 1 e Netflix, e che porterà alla creazione di una nuova serie tv incentrata interamente sulla stagione corrente del circus più importante e famoso al mondo.

La collaborazione, come si legge nell'annuncio diffuso dalle due compagnie, durerà per tutto il Campionato Mondiale FIA di Formula 1 del 2018 e permetterà agli utenti di ottenere uno sguardo più intimo ai preshow e postgara. Netflix ha ordinato già dieci episodi, che verranno rilasciati all'inizio del 2019, ma al momento ancora non è stata diffusa alcuna data di lancio.

Nell'annuncio si legge che la serie originale sarà "la prima ad immergere veramente il pubblico all'interno del cockpit, il paddock e sul privato dei piloti". I produttori infatti otterranno un accesso esclusivo ed esclusivo a sezioni delle piste che non sono accessibili dai giornalisti, ma saranno anche disponibili interviste ai team principal e dirigenti delle varie squadre.

La serie sarà prodotta da James Gay Rees, vincitore di un premio Oscar e che in precedenza si era già avvicinato al mondo della Formula 1 con la produzione del lungometraggio "Senna". Sophie Todd sarà la showrunner della serie.