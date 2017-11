La fotocamera di iPhone X registra un punteggio di 97 su DxOMark

Importante punteggio registrato dal comparto fotografico di iPhone X su DxOMark. Il cellulare della compagnia di Cupertino, infatti, si è fermato a 97, appena un punto dietro al nuovo Pixel 2 di Google, e tre punti sopra iPhone 8 Plus e Galaxy Note 8.

Complessivamente, gli analisti hanno dato al cellulare un punteggio di 101 nella categoria foto, e di 89 in quella della registrazione ed acquisizione dei filmati.

Nel rapporto pubblicato si legge che iPhone X vanta “eccellenti esposizioni. I cieli erano impressionanti in molte delle nostre prove in esterna, mostrando un buon colore. Evidenziavano anche dettagli al tramonto ed alle nuvole. Il bilanciamento del bianco è abbastanza preciso all’aperto, con una buona resa cromatica che garantisce tonalità abbastanza sature e piacevole. La struttura è eccellente, con buoni dettagli nelle zone intricate. Anche se il rumore è generalmente ben controllato, un rumore di crominanza a bassa frequenza può essere osservato in aree con colori molto chiari”.

Per quanto riguarda la registrazione dei video, per quelli in 1080p il punteggio complessivo è di 89, come dicevamo poco sopra, anche se DxOMark non ha testato la capacità di registrare filmati in 4K a 60fps.

Le luci basse rappresentano un problema per iPhone X, con “sottoesposizione evidente. Il rumore di luminaria visibile e lievi irregolarità nella messa a fuoco automatica ed il tracking che interessano la nitidezza” . Discorso diverso per i filmati registrati in condizione di buona luminosità, in cui la messa a fuoco automatica ed il tracking sono “sia rapide che precise”, mentre la stabilizzazione video del telefono è “eccellente” a parte delle oscillazioni occasionali che sono state registrate durante le riprese in movimento.

Un rapporto senza dubbio positivo per iPhone X, dopo quello di DisplayMate sullo schermo.