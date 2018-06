La fotocamera multi-lente di Light sta per essere introdotta all'interno di uno smartphone

Sono passati ormai diversi anni da quando Light, la compagnia fondata da Dave Grannan e dal Dr. Rajiv Laroia e finanziata da Google Ventures, ha annunciato la rivoluzionaria fotocamera high-tech L16, che come suggerisce il nome è equipaggiata con ben 16 lenti coordinate da una serie di tecnologie fotografiche all'avanguardia.

Ora questo particolare device, stando a quanto riportato dal Washington Post, sta per essere introdotto all'interno di uno smartphone: Light starebbe cercando di creare una speciale versione della fotocamera con la quale equipaggiare un telefono.

Il funzionamento di L16 è molto semplice, anche se dietro a questa semplicità apparente si "nascondono" una serie di tecnologie molto avanzate: 10 o più dei 16 sensori sono dedicati all'acquisizione delle immagini, ed ognuno di essi è contraddistinto dall'uso di una distanza focale differente; ci pensa poi il sistema operativo a riunire le 10 fotografie per crearne una singola, da ben 52 megapixel.

Al momento l'azienda è già in grado di mostrare diversi prototipi e concept phone, caratterizzati dalla presenza di un minimo di cinque fino ad un massimo di nove lenti incastonate nelle relative cover: questi sarebbero in grado di scattare fotografie da 64 megapixel, oltre ad assicurare ottime prestazioni in condizioni di luce scarsa e di offrire effetti di profondità molto avanzati.

Stando ai rumor, uno smartphone dotato del sistema multi-lente sviluppato da Light dovrebbe venire annunciato prima della fine dell'anno corrente, anche se il prezzo del device dovrebbe risentirne parecchio: al momento infatti L16 costa la bellezza di 2050 euro, un prezzo quasi doppio rispetto a quello dei top di gamma più blasonati.