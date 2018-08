La fotografia incontra la fisica: ecco i migliori scatti del concorso Physics Photowalk

Si è chiusa la prima fase del concorso internazionale Global Physics Photowalk che permette a fotografi professionisti ed amatoriali di esplorare i laboratori di fisica sparsi per il globo e aderenti all'iniziativa. I partecipanti hanno la possibilità fotografare tutte le apparecchiature usate dai ricercatori per i loro esperimenti.

La lista dei laboratori di fisica che partecipano al concorso è visualizzabile al seguente link. Tra questi sono presenti anche i quattro Laboratori Nazionali dell’INFN (Istituto nazionale di fisica nucleare): al seguente link trovate la classifica delle migliori 12 foto scattate ai suddetti laboratori, tutte per mano di fotografi italiani. Queste sono state scelte dalla giuria del photowalk e quello che vedete in fondo alla news è solo uno degli scatti scelto da Everyeye per l'occasione.

Così Luca Locatelli, collaboratore di National Geographic Magazine e di molte testate internazionali, ha commentato l'iniziativa internazionale:

“Fotografare il dietro le quinte della tecnologia e della scienza è una sfida difficile, ma appassionante. Per me rappresenta un modo di gettare uno sguardo sul futuro, di raccontare quelle comunità e quei luoghi, dove l’umanità sta producendo innovazioni sostenibili e approntando gli strumenti, che cambieranno il mondo, così come è già avvenuto nel passato.”

Le prima dodici foto relative ai laboratori dell'INFN parteciperanno alla selezione internazionale, i cui vinvitori saranno annunciati solo in autunno.



Vi rimandiamo ai nostri speciali dedicati per capire qual è l'obiettivo dei laboratori di fisica come il CERN di Ginevra, o l'importanza dei ricercatori italiani nell'ambito della fisica delle particelle.