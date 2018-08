La Francia dice addio al telefono fisso. Nei prossimi 4 anni Orange dismetterà la rete

La Francia si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione per il mercato delle comunicazioni. Come riportato da Le Parisien nel corso del weekend, infatti, il colosso Orange (ex France Telecom) entro il 2023 smantellerà completamente la rete tradizionale, interrompendo anche la vendita del servizio.

Tale operazione dovrebbe toccare da vicino oltre 20 milioni di utenti che, ovviamente, ancora oggi utilizzano la rete telefonica fissa tradizionale e gli apparecchi che si agganciano alle spine a muro. Circa 10 milioni di persone infatti utilizzano ancora il vecchio sistema, e proprio per questo motivo e per agevolare quanto più possibile il passaggio, è stata stilata una road map graduale che mirerà a rendere il tutto più comodo possibile.

Orange, a tal proposito, si è data un tempo massimo di quattro anni, dopo di che procederà al taglio completo della linea. Il gigante delle comunicazioni ha anche precisato che nel corso dei prossimi mesi effettuerà un test su un campione della popolazione, con cittadini scelti tra quattordici comuni della Bretagna.

Ovviamente non sono mancate le critiche a tale mossa. Secondo molti, infatti, la decisione di Orange potrebbe tracciare un solco ancora più profondo tra la Francia metropolitana, ovvero quella più moderna, e quella rurale in cui le nuove tecnologie faticano a penetrare.