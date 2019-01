La Germania come gli USA: Huawei esclusa da appalti rete 5G

La Germania segue l'esempio degli Stati Uniti, e non vuole che i cinesi di Huawei mettano le mani sullo sviluppo della rete 5G del Paese. Si teme che l'azienda abbia legami con il Governo cinese, e possa costituire una minaccia per la sicurezza nazionale.

A dirlo, specificando che la Germania teme che Huawei possa condurre operazioni di spionaggio per conto della Cina, è il quotidiano tedesco Handelsblatt. La testata cita fonti governative.

In Germania l'asta che metterà in palio le frequenze della nuova rete 5G si terrà, salvo sorprese, questa primavera. Il Governo ovviamente non può mettere trai requisiti per partecipare al bando la nazionalità tedesca delle aziende, o anche solo quella comunitaria, perché andrebbe contro la normativa UE e nazionale. Né tanto meno può escludere ad hoc delle aziende specifiche, così dovrà lavorare d'ingegno aumentando i requisiti relativi alla sicurezza, ma non solo, in modo da squalificare in partenza l'azienda cinese, precludendone la possibilità di partecipare all'asta.

La Germania potrebbe anche decidere di modificare, con una riforma, la propria normativa sulle telecomunicazioni. Il Wall Street Journal parlava nei mesi scorsi di forti pressioni da parte degli Stati Uniti sui suoi alleati per convincerli ad escludere Huawei dall'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni. La Casa Bianca, evidentemente, sa essere molto persuasiva.