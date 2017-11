La Germania vieta gli smartwatch per bambini per questioni legate alla privacy

L’organo regolatore per le comunicazioni della Germania ha bandito, venerdì scorso, gli smartwatch per i bambini, che potevano essere utilizzati dai genitori per controllare i loro figli. Alla base della motivazione ci sarebbero alcune preoccupazioni riguardante la presunta violazione di alcune leggi locali sulla sorveglianza.

La Federal Network Agency ha già affermato di aver preso alcuni provvedimenti nei confronti di diverse aziende che vendono orologi online, senza però diffondere ovviamente i nomi.

L’organismo inoltre ha esortato i genitori a distruggere gli orologi in quanto potrebbero essere utilizzati per effettuare dello spionaggio.

“Attraverso un’applicazione, i genitori possono utilizzare gli orologi per ascoltare di nascosto l’ambiente in cui si trova un bambino, ecco perchè secondo noi rappresentano dei trasmettitori proibiti. La nostra indagine ha anche dimostrato che i genitori hanno utilizzato gli orologi per ascoltare gli insegnanti in classe” ha affermato Jochen Homann, presidente dell’agenzia.

La decisione fa seguito ad un altro provvedimento, adottato nel mese di Febbraio, di vietare la distribuzione di alcune bombole, che al loro interno contenevano un software che avrebbe potuto rilevare i dati personali.