La grafiche delle vecchie VHS tornano a vivere su YouTube

Le innovazioni tecnologiche introdotte nell'ultimo decennio fanno sembrare preistorici molti supporti che sono stati fondamentali per la fruizione di contenuti. E' il caso delle vecchie VHS, le videocassette poi sostituite dai CD e poi dai DVD. Uno youtuber, preso dalla nostalgia, ha creato un filmato dedicato alle copertine.

Come vi mostriamo in apertura, il video si rifà alle grafiche anni 80 delle copertine delle VHS vuote, che venivano usate dagli utenti per registrare film e programmi televisivi tramite i registratori, che permettevano di guardarli successivamente in caso d'impossibilità durante la diretta.

Le grafiche erano composte da line geometriche diagonali colorate con palette di colori che cercavano di riprodurre un effetto tridimensionale.

Il lavoro portato avanti dallo youtuber è davvero degno di nota, soprattutto per quanto riguarda le animazioni e le transizioni dei colori ed i dettagli che riprendono a pieno lo stile delle videocassette, come vi mostriamo nella fotografia presente in calce e pubblicata dai colleghi di The Verge.

La nostalgia, quindi, non sembra interessare solo il mercato musicale, dove i vinili ed i vecchi CD hanno riportato un aumento esponenziale delle vendite nell'ultimo anno. A giudicare dal numero di visualizzazioni ottenute, sono in molti ad apprezzare ancora le videocassette, ma chiaramente appare impossibile ipotizzare un nuovo boom.