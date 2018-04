La grande macchia rossa di Giove è la protagonista della foto di Juno della settimana

Come ogni settimana, la NASA ha rilasciato un'immagine di Giove ripresa grazie alla sonda spaziale Juno che orbita attorno al gigantesco pianeta gassoso: la protagonista è la Grande Macchia Rossa, la tempesta anticiclonica che si abbatte da decenni sul pianeta. In fondo a questa news trovate la foto dettagliata di cui vi stiamo parlando.

Nonostante negli anni si stia rimpicciolando (allungandosi in altezza), la famosa tempesta è ancora abbastanza grande da poter ospitare il pianeta terra al suo interno. Quando Juno ha scattato la foto si trovava alla sua 12-esima orbita il primo aprile 2018, ad una distanza di circa 25.000 km dal punto più alto dell'atmosfera di Giove.

Le foto scattate da Juno vengono pubblicate dalla NASA e successivamente modificate dai cittadini appassionati che cercano di mettere in risalto i dettagli delle tempeste o semplicemente rendere visivamente più gradevole le immagini. Gli autori che hanno messo in risalto la Grande Macchia Rossa sono Gerald Eichstädt e Seán Doran.

Per realizzare la foto sono state sfruttate 3 diverse immagini scattate dalla JunoCam a distanza di alcuni minuti l'una dall'altra.

Se volete saperne di più sulle scoperte di Juno vi rimandiamo agli speciali sulla profondità della grande macchia rossa di Giove e sulla ricostruzione delle tempeste sull'emisfero settentrionale in 3D. Nel prossimo link troverete dettagli sul mistero delle aurore polari di Giove, delle quali ad oggi non si capisce perché aumentino la loro luminosità in modo indipendente l'una dall'altra. In quest'ultima news troverete un'immagine delle tempeste con sfumature rosa.