La Guardia di Finanza contro la pirateria: chiusi Altadefinizione, Eurostreaming e Cb01

Vasta operazione della Guardia di Finanza contro la pirateria online, in vista dell'inizio della nuova stagione cinematografia e televisiva. Le Fiamme Gialle, a due anni dalla sospensione di 152 siti web, è tornata alla carica contro quelle piattaforme che offrivano illegalmente l'accesso a film e serie tv in streaming.

A finire nel mirino dei militari alcuni dei siti più visitati degli ultimi tempi: CB01, Guardaserie, Altadefinizione, CinemaGratis ed ItaliaSerie, che sono stati oscurati e quindi resi inaccessibili per molti utenti.

Nella lista figura anche TNT Village che come riportato dalla stampa nazionale, sarebbe stato formalmente denunciato presso il tribunale di Milano da vari colossi dell'intrattenimento come RAI Cinema, Garzanti, Eagle Pictures e l'Associazione Italiana Editori per la violazione di alcune norme sul diritto d'autore.

Come sottolineato da alcuni utenti però sui siti web non è stato inserito il classico avviso della Guardia di Finanza che serve per informare i visitatori dell'oscuramento per la violazione della normativa vigente.

Non è nemmeno arrivata alcuna comunicazione da parte della stessa Finanza, che solitamente dopo operazioni così vaste dà comunicazione dell'avvenuta chiusura attraverso qualche rappresentante.

L'unica cosa da fare al momento è attendere ulteriori comunicazioni ed in caso di astinenza da serie tv, collegarsi a Netflix, Now TV, Infinity o Sky.