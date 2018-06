La 'guerra' degli operatori low cost: Kena offre 1000 minuti, 50 SMS e 20GB a 5 euro

Tempi duri per gli operatori telefonici in Italia, che devono fare i conti con l'arrivo di due nuovi concorrenti: ho. e iliad. Oggi però torniamo a parlare di Kena, che con la sua nuova offerta Power sta tentando di impensierire gli altri operatori low cost.

La promozione in questione, disponibile sia in negozio che online, offre 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 50 SMS e 20GB di internet in 3G a un costo mensile di 5 euro. Il costo di attivazione è di 9 euro una tantum, ma potrebbero essere previsti ulteriori esborsi per la prima ricarica della SIM. Per tutti i dettagli in merito, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Ricordiamo che l'operatore in questione sta lavorando per lanciare la sua rete 4G in Italia, che probabilmente si appoggerà a TIM e arriverà forse entro settembre. Kena, a tal proposito, sarebbe anche in procinto di lanciare una massiccia campagna pubblicitaria, proprio allo scopo di far conoscere i propri prodotti ad un pubblico più vasto.

Nel frattempo, per darvi un quadro completo di tutte le nuove offerte disponibili in Italia, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento legato a iliad, quello dedicato a ho. e il confronto tra i due.

Vi interessa qualche offerta? Fatecelo sapere nei commenti!