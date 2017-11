La guerra dei brevetti continua, nuova vittoria per Apple

E' stato respinto l’appello di Samsung contro la sentenza con la quale è stato stabilito che l’azienda sud coreana avrebbe copiato alcune funzionalità dell’iPhone. I giudici si sono espressi in favore di Apple per quanto concerne i brevetti legati ad alcune funzionalità come lo slide-to-unlock.



Ad Ottobre dello scorso anno la corte suprema americana si occupò della multa da 399 milioni di dollari che l’azienda sudcoreana era stata condannata a pagare per aver copiato il design dell’iPhone, importo poi ridotto a 120 milioni di dollari. Secondo i sudcoreani, la sentenza di condanna pronunciata nel 2012 si rivelò sproporzionata e i danni dovuti ad Apple sarebbero dovuti essere calcolati solo in base ai profitti prodotti dalle parti specifiche su cui ci sarebbe stata la violazione di un brevetto.

La multa in questione è stata in seguito annullata per poi essere nuovamente confermata ad Ottobre 2016. Samsung ha quindi tentato un nuovo appello alla decisione dello scorso anno, che è stato definitivamente respinto dalla Corte Suprema.



Questa non è però l'ultima delle battaglie legali tra Apple e Samsung. Le due società non hanno ancora messo una parola fine alla loro causa più grande: quella che originariamente ha dato a Apple una vittoria di oltre 1 miliardo di dollari contro Samsung, che da allora è stata ridotta fino a 400 milioni di dollari. Questo caso ritornerà in tribunale a Maggio 2018 per discutere sul modo in cui i danni dovrebbero essere calcolati.