La Juventus di Cristiano Ronaldo torna su DAZN insieme a Roma ed il Milan di Higuain

Archiviata la quinta giornata di Serie A, conclusasi ieri sera con il posticipo tra Frosinone e Juventus, è già di nuovo tempo di campionato, on il turno infrasettimanale in programma già da domani sera. Come di consueto, Sky trasmetterà sette partite su dieci mentre la restante parte è stata affidata a DAZN.

Tra le partite trasmesse dalla piattaforma di Perform figura proprio quella che mercoledì sera dalle 21 terrà impegnata la Juventus di Cristiano Ronaldo nella sfida casalinga contro il Bologna di Filippo Inzaghi, che ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro la Roma.

Anche la stessa Roma per il turno infrasettimanale approda su DAZN, con la diretta del derby Roma - Frosinone a partire dalle 21 di mercoledì.

Il big match di martedì sera tra Inter e Fiorentina invece sarà trasmesso da Sky, probabilmente in 4K se l'emittente di Murdoch continua a mantenere la strategia che prevede la trasmissione in Ultra HD del match di cartello per ogni turno.

DAZN chiude la giornata infrasettimanale con la partita tra l'Empoli ed il Milan di Higuain.

Un piatto quanto mai ricco per il servizio di streaming, che dopo le polemiche delle prime giornate sembra essersi finalmente messo da parte i problemi, almeno a giudicare dalle reazioni social.