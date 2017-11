La luna Pandora viaggia solitaria nei pressi dell'anello F di Saturno

Mentre la sonda spaziale Cassini, che la NASA ha disintegrato nell'atmosfera di Saturno il 15 settembre, si accingeva a compiere il suo ultimo tuffo finale dritto sul pianeta degli anelli, la suascattava le ultime foto che possiamo definire, senza alcuna remora, dei reperti storici.

Stavolta in fondo alla news trovate uno scatto di Pandora, il piccolo satellite di Saturno poco più lungo di 100 km, la cui forma è visibile in questa immagine. L'anello F visibile è il più esterno del sistema di anelli, con uno spessore di appena un centinaio di chilometri: si pensava che Pandora fosse un "pastore" del suddetto anello, ovvero che ne garantisse la sua stabilità impedendo alle polveri di disperdersi nello spazio con la sua attrazione gravitazionale, ma recenti studi indicano che è il satellite Prometeo a svolgere il ruolo decisivo.



Che il ruolo di Pandora nel contenere l'anello F sia marginale è uno dei risultati che sono stati possibili grazie a Cassini, mentre in precedenza si pensava che il contributo di questo piccolo satellite fosse lo stesso di Prometeo. L'anello F viene mescolato dall'effetto della gravità delle due piccole lune, ma il confinamento di Prometeo viene garantito nell'orbita dove l'effetto di Pandora è meno distruttivo. Un'interessante animazione dell'effetto che Prometeo ha sull'anello F lo potete osservare in questo video.



L'immagine è del 14 settembre, il giorno precedente alla distruzione di Cassini, e la distanza di Pandora illuminato dalla luce del sole è di più di 570.000 chilometri: per dare un'idea della scala, ogni singolo pixel corrisponde a 3,5 km.



