La Luna 'prende vita': la Cina è riuscita a far germogliare dei semi di cotone

L'ambito spaziale inizia a farsi sempre più dannatamente intrigante. Infatti, Chang'e 4 è riuscito nell'incredibile impresa di far germogliare dei semi di cotone sulla Luna. La Cina ne ha condiviso oggi le prove ed è riuscita a effettuare questa azione in soli 12 giorni dall'atterraggio del lander.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di The Verge e come spiegato in questo tweet, si tratta del primo serio tentativo di coltivazione effettuato sulla Luna e quindi la China National Space Administration è l'Agenzia Spaziale pioniera in questo campo. Le prime immagini ufficiali sono state divulgate via Twitter e potete vederle in calce alla news.

Per chi se lo stesse chiedendo, i semi di cotone si trovano in un contenitore a bordo del lander dall'altezza di 18 centimetri e dal peso di circa 3 kg. La Cina prevede di riservare lo stesso "trattamento" ai semi di patata, colza e arabetta comune che sono stati portati sulla Luna da Chang'e 4. Ma come è riuscita l'Agenzia Spaziale cinese a fare tutto questo? Ebbene, la scatola metallica dispone di riserve di ossigeno (rinnovato dalle piante), di nutrienti e di acqua e va a ricreare la temperatura adatta in un ambiente autonomo e chiuso. Pensate che le temperature all'esterno vanno tra i -173 gradi centigradi fino a oltre 100 gradi centigradi e quindi si tratta di un posto parecchio ostile. Le piante sono esposte alla luce naturale della Luna grazie a un piccolo tubo che fuoriesce dal contenitore.

Stando a quanto riportato dall'agenzia stampa cinese Xinhua, i semi sarebbero germogliati solamente una volta annaffiati, in seguito all'ordine arrivato da Terra. Non è chiaro come siano stati tenuti nel viaggio dal nostro Pianeta alla Luna. Nonostante tutto, oggi è un grande giorno per l'ambito spaziale.