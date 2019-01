La Luna è stata colpita da un meteorite durante l'eclissi totale del 21 gennaio (video)

A volte le coincidenze possono creare degli avvenimenti piuttosto interessanti. E' il caso dell'eclissi lunare totale dello scorso 21 gennaio, durante la quale un meteorite ha colpito la Luna. Si tratta di un evento incredibile, in quanto ha permesso agli astronomi di vedere l'impatto in tempo reale.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizmodo e NewScientist, l'astronomo Jose Maria Madiedo dell'Università di Huelva (Spagna) è riuscito a immortalare l'evento, come potete vedere nel video presente qui sopra. L'impatto è avvenuto alle ore 05:41 dello scorso 21 gennaio. Gli esperti erano riusciti a prevedere l'arrivo del meteorite attraverso un sistema di rilevamento denominato MIDAS.

Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che l'eclissi in questione si manifesta quando la Luna si trova a transitare attraverso il cono d'ombra prodotto dalla Terra. Affinché l'eclissi si manifesti, è dunque necessario che la luna si trovi "alle spalle" della Terra, secondo una disposizione Sole - Terra - Luna.

Ma perchè la Luna si colora di rosso? La risposta è da ricercarsi nella luce del Sole, che raggiunge la superficie lunare dopo aver attraversato l'atmosfera terrestre, che ha la proprietà di "distorcere" le onde luminose secondo un fenomeno chiamato "rifrazione". Le onde vengono dunque deviate ed il risultato di questo fenomeno è una modifica delle proprietà dell'onda, tra cui la sua "lunghezza d'onda", legata ad una colorazione rossa della luce che andrà poi ad impattare sulla superficie della Luna.