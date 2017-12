La mania di scattare selfie è ora riconosciuta come un vero e proprio disturbo mentale

Per la serie "è stato bello finchè è durato". L'ha riconosciuto la mania ossessiva di scattare selfie come un vero e proprio disturbo mentale battezzato "Selfitis".

Come notato da molti, solo pochi anni fa, e per la precisione nel 2014, una notizia bufala emersa sul web sosteneva che l'American Psychiatric Association (APA) aveva coniato il termine "Selfitis" come un nuovo disturbo mentale.

La ricerca condotta dall'associazione è stata portata avanti da Janarthanan Balakrishnan della Thiagarajar School of Management di Madura, India, e Mark D. Griffiths del Nottingham Trent University di Nottingham, nel Regno Unito. Lo studio ha classificato la mania di scattare selfie su una scala in cui le persone vengono divise in diverse categorie, a seconda della gravità della loro "condizione", come vi mostriamo nell'immagine presente in calce.

Durante lo studio è stato studiato il comportamento di 225 studenti indiani, i quali sono stati divisi in tre gruppi: quelli con disturbo borderline, acuto e cronico. I risultati sono stati a tutti gli effetti sorprendenti: circa il 9 per cento dei partecipanti ha scattato oltre 8 selfie al giorno, ed il 25 per cento di loro ne ha condiviso tre o più sui social network.

"In genere, coloro che soffrono di questa condizione hanno mancanza di fiducia in se stessi e stanno cercando di adattarsi a coloro che li circondano" ha affermato Balakrishnan al New York Post, il quale ha detto che spera "che le ulteriori ricerche che effettueremo in futuro ci permetteranno di capire come si sviluppa questo comportamento potenzialmente ossessivo e cosa si può fare per aiutare le persone".