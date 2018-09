La Mappa termica di Los Angeles: Ecco come appare dallo Spazio

L'esperimento ECOSTRESS della NASA a bordo della ISS ha catturato nuove immagini delle variazioni dei modelli di temperatura superficiale nella contea di Los Angeles. Osserviamo l'immagine fornita dalla NASA disponibile in calce a questa news.

ECOSTRESS, formalmente ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer, misura un particolare tipo di temperatura chiamato "temperatura superficiale" (surface temperature), ovvero la temperatura che si percepirebbe se si toccasse la superficie di un oggetto in quel luogo - piuttosto che la temperatura dell'aria tipicamente riportata dalle stazioni meteorologiche. Le immagini sono state acquisite durante il giorno tra il 22 luglio e il 14 agosto durante un lungo periodo di alta temperatura nella zona di Los Angeles.

Le temperature più fredde appaiono in blu e le temperature più calde sono indicate in rosso e nell'immagine scattata disponibile in calce, scattata il 22 luglio alle 4:07 ora locale, le aree più calde (quelle più rosse) sono le superfici scure dell'asfalto, che non essendo coperte dall'ombra durante il giorno rimangono calde per tutta la notte. Sono incluse autostrade, aeroporti, raffinerie di petrolio e parcheggi. Le aree fredde (in blu) sono nuvole e regioni montuose a quote più elevate (in blu scuro).

Le altre immagini mostrano come diverse superfici urbane si scaldino e si raffreddino durante il giorno. L'immagine diurna (in alto a sinistra) acquisita alle 3:01 pm ora locale del 31 luglio, mostra quanto le regioni interne possano essere calde durante un periodo di estremo calore come quello estivo. Il parcheggio della pista di Santa Anita era la zona più calda, dove la temperatura della superficie era tanto alta da poter friggere un uovo.

Le immagini in alto a destra, in basso a sinistra e in basso a destra, acquisite alle 9:26 pm, 11:43 pm e 4:07 am, evidenziano come le superfici del tetto si raffreddino ad un ritmo molto più veloce rispetto alle strade ed altre superfici asfaltate. Si noti che nell'immagine in basso a destra, i rossi corrispondono alle temperature intorno agli 80°F ( ovvero circa 27°C ).

L'area di Los Angeles è conosciuta per il suo clima mediterraneo e le giornate assolate, ma anche per i suoi estremi sbalzi di temperatura tra le zone costiere, più fredde, alle regioni interne più calde come la Valle di San Gabriel. ECOSTRESS può rilevare la distribuzione e le variazioni del modello del calore superficiale su aree delle dimensioni di un campo da calcio.

ECOSTRESS è stato lanciato il 29 giugno come parte di una missione SpaceX di rifornimento commerciale sulla Stazione Spaziale Internazionale. La missione principale della NASA, tramite ECOSTRESS, è analizzare la salute delle piante monitorando la temperatura della superficie terrestre. Tuttavia, i dati sulla temperatura della superficie sono anche utili per rilevare altri fenomeni legati al calore, come le ondate di calore, presenza di vulcani ed incendi.