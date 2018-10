La metà dei dispositivi iOs (iPhone, iPad ed iPod) è già aggiornata ad iOs 12

Apple ha rilasciato la nuova incarnazione del suo sistema operativo mobile, iOs 12, da circa tre settimane, e la metà di tutti i device che lo montano (stiamo parlando di iPhone, iPad ed iPod) sono già stati aggiornati a questa versione del software. Solo pochi giorni fa questa cifra si fermava al 48%.

Un risultato molto buono per il colosso di Cupertino, che è riuscita a spiazzare i numeri fatti registrare l'anno scorso in occasione del lancio di iOs 11: ci sono voluti 50 giorni, ovvero circa il doppio del tempo, perché l'OS raggiungesse il traguardo del 50% dei dispositivi. L'inizio della distribuzione di iOs 12 non aveva fatto sperare per il meglio, dato la lentezza dimostrata dagli utenti nel scaricarlo: dopo 48 ore dalla sua pubblicazione la percentuale di adozione era ferma al 10%.

In generale iOs 12 è stato accolto positivamente dalla community, a differenza del suo predecessore che ha dato vita a numerosi e fastidiosi bug. Con il nuovo software, gli iPhone, iPad ed iPod di tutto il mondo sono diventati più reattivi e veloci nell'eseguire i comandi, e la differenza si nota soprattutto nei dispositivi più datati, rallentati significativamente dalle ultime evoluzioni del sistema operativo.

Nel frattempo, Apple è stata accusata di aver infranto un brevetto già esistente con l'inserimento delle doppie fotocamere, da iPhone 7 Plus in poi.