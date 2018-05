La metropolitana di Milano come Londra: arriva il supporto alle carte contact less

Nella metropolitana di Milano arriva il sistema di pagamento già in uso da tempo a Londra, Chicago e Singapore e che ad oggi è stato sperimentato solo in poche città a livello mondiale. Stiamo parlando del supporto alle carte di credito contact less, che consentono di effettuare pagamenti per le corse poggiando la carta sul tornello.

La notizia è stata diffusa in via ufficiale da ATM, secondo cui il sistema diventerà funzionante al cento per cento nel giro di un mese.

Gli utenti, dal loro canto, potranno accedere alla metropolitana anche senza aver sottoscritto alcun tipo di abbonamento, ma semplicemente utilizzando la carta di credito o bancomat concatc less. Basterà avvicinarla ai POS in fase di allestimento in questi giorni nelle 113 stazioni, per iniziare la corsa.

Secondo quanto appreso da Repubblica, l'installazione è cominciata nella giornata di oggi e dovrebbe terminare a fine giugno, per poi iniziare con la sperimentazione vera e propria. Il biglietto acquistato attraverso il sistema contact less sarà valido per novanta minuti anche su tram e bus, sebbene possa essere acquistato solo in metropolitana e non nei mezzi di superficie a causa della mancata copertura del 5G.

Attraverso questa novità, quindi, Milano si conferma ancora una volta una delle città più avanzate e vicina alle grandi capitali europee.