La Mini di The Italian Job diventa elettrica. Presentata nel corso di un evento

Mini, come molte altre società del settore automobilistico, ha abbracciato il mondo delle vetture elettriche. Nel corso di un evento che precede il New York Auto Show, la casa automobilistica ha svelato la, che come suggerisce il nome altro non è che una versione elettrica della Mini classica, vista in The Italian Job

Rispetto alla pellicola con protagonisti Mark Walhberg e Charlize Theron, però, la Mini in questione è silenziosa e si basa sull'energia elettrica per girare.

La società ha apportato delle importanti modifiche a quello che è a tutti gli effetti uno dei veicoli più vecchi e popolari, aggiungendo un pacco batterie, un motore elettrico ed una porta di ricarica a cui bisogna collegarla per poter girare. L'iconico Mini badge sulla parte anteriore del veicolo è stato sostituito con il nuovo logo elettrico.

Purtroppo, però, la Mini Electric non raggiungerà in alcun modo gli showroom e non potrà essere acquistata dagli utenti. Il concept della Mini Electric, che è stato già mostrato in passato, invece, arriverà nei negozi solo il prossimo anno, in quanto l'inizio della produzione è previsto per il 2019. Il prezzo, però, almeno al momento non è noto.

Nel frattempo non resta che rifarci gli occhi con questa bellissima versione della Classic.