La moglie lo tradisce e lo scopre tramite Google Maps e Street View. Succede in Perù

Scoprire di essere traditi dal proprio partner tramite Google Maps. Una volta, come ci hanno insegnato molti film, i mariti o le mogli si affidavano agli investigatori privati, che fornivano prove schiaccianti, ma le nuove tecnologie sono arrivate anche in questo campo. L'episodio che arriva dal Perù è davvero clamoroso però.

Un marito, probabilmente l'unico a livello mondiale, si è guadagnato il titolo di aver scoperto il tradimento da parte della moglie tramite Street View di Google Maps.

E' accaduto a Lima, in Perù, e come riportato dalla stampa locale e ripreso da Il Messaggero, l'uomo ha scovato prove schiaccianti del tradimento utilizzando il sistema di navigazione incluso nel servizio di cartografie del motore di ricerca. La scoperta è avvenuta ovviamente in maniera del tutto casuale, mentre lo stesso stava esplorando tramite Street View una zona romantica di Lima, il Ponte dei Sospiri di Barranco, probabilmente per portare proprio la moglie.

Durante la navigazione virtuale però si è imbattuto nell'immagine di una donna che accarezzava un uomo steso su una panchina e nonostante l'oscuramento dei volti da parte di Google, che viene applicato per ragioni di privacy a targhe dei veicoli ed agli esseri umani, è riuscito a riconoscere la moglie. Due sono stati gli elementi chiave che gli hanno permesso di effettuare il collegamento: l'acconciatura della donna ed il tipo di abbigliamento.

La moglie, messa di fronte alla schiacciante prova, ha confessato la propria infedeltà.