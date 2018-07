La mostra su David Bowie approderà anche su smartphone grazie ad AR e VR

Se non siete riusciti a visitare la mostra "David Bowie Is", completamente dedicata alla lunga carriera piena di successi del Duca Bianco, non disperatevi, dato che avrete la possibilità di vederla in futuro grazie alla realtà aumentata e alla VR.

The David Bowie Archive, Sony Music, Planeta, il Victoria and Albert Museum hanno infatti annunciato di avere dei piani per ricreare tutte le installazioni che hanno dato vita alla mostra, ospitata dal Museo di Brooklyn, grazie alle nuove tecnologie rilasciate da Apple e Google dedicate a VR e AR, ovvero le piattaforme ARKit ed ARCore.

Stando ai primi dettagli condivisi sul progetto, verranno sfruttati degli "spazi audio-visivi" per riportare in vita la leggenda di David Bowie, che ospiteranno delle ricreazioni digitali di tutti gli oggetti ed i costumi di scena usati dal musicista. Date le potenzialità delle piattaforme è probabile che venga offerta agli utenti anche la possibilità di "indossare" digitalmente gli abiti del Duca Bianco.

Al momento sappiamo solamente che l'iniziativa arriverà su tutte le principali realtà dedicate alla VR ed alla AR: non sono ancora stati annunciati il prezzo del biglietto né la data in cui la versione digitale della mostra verrà resa disponibile. Una parte della cifra necessaria ad accedere alle installazioni verrà devoluta al Victoria and Albert Museum ed al Museo di Brooklyn.