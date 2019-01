La NASA arriva su Tivùsat in chiaro al 211 con immagini in 4K UHD

Piacevole risveglio per gli appassionati di astronomia. Come segnalato da vari utenti sul forum di Digital-News, è disponibile dalla giornata di ieri alla posizione 211 della piattaforma gratuita Tivùsat il canale della NASA. Una novità senza dubbio importante che farà contenti in molti.

Come dicevamo poco sopra, alla posizione 211 sarà possibile accedere al nuovo canale NASA TV UHD, che come suggerisce il nome trasmetterà in 4K UHD le immagini provenienti dall'Agenzia Spaziale Americana. Il canale è visibile in chiaro.

Prodotto da Harmonic, il canale trasmetterà lanci, immagini direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, fotografie e video mozzafiato della Terra direttamente dallo spazio, esplorazioni spaziali, Marte ed il sistema solare.

Il canale in 4K si va ad affiancare a Fashion TV 4K, 4K1 e Rai 4K. Va da se quindi che anche i requisiti per visualizzarlo sono gli stessi. Come ampiamente descritto nella nostra guida, per accedere alla visione dei canali in Ultra HD è necessaria una cam abilitata al 4K o un decoder Tivùsat 4K, con carta gold attivata. Chiaramente per godere delle immagini dallo spazio alla massima risoluzione disponibile è anche necessario un televisore che supporta la definizione.

Al momento non sembra essere necessaria una risintonizzazione generale per ricevere il canale, ma qualora non dovesse ancora essere presente nella vostra guida tv, vi consigliamo di effettuare la ricerca canali.