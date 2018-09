La NASA Completa con successo l'ultimo test ai paracadute di Orion

La NASA ha completato l’ultimo test per il sistema di paracadute di Orion. Quest’ultima verifica rappresenta un importante traguardo e avvicina sempre più l’uomo verso missioni sulla Luna e oltre. L'Agenzia Spaziale Statunitense festeggia con foto e tweet.

Presso lo Yuma Proving Ground in Arizona, gli ingegneri hanno valutato le prestazioni del sistema di paracadute di Orion durante le normali sequenze di atterraggio e simulando diverse configurazioni aerodinamiche, incluse quelle critiche o di emergenza, il tutto per garantire la sicurezza ed il ritorno a terra degli astronauti.

Il responsabile del programma di Orion, Mark Kirasich, ha dichiarato:

"Stiamo lavorando molto duramente non solo per assicurarci che Orion sia pronto a portare i nostri astronauti più lontano di quanto siano mai stati prima, ma anche per assicurarci che tornino a casa sani e salvi. Il sistema di paracadute è complesso e le ripetute verifiche ci assicurano che saremo pronti per qualsiasi tipo di situazione di atterraggio."

Il sistema dispone di 11 paracaduti, una serie di retrorazzi per smorzare l’impatto a suolo e oltre 49 km di cavi in Kevlar che fissano la parte superiore del veicolo spaziale ai paracadute, i quali posseggono una superficie di circa 11 km quadrati. In circa 10 minuti di discesa attraverso l'atmosfera terrestre, tutto deve dispiegarsi secondo tempistiche precise al fine di rallentare Orion e il suo equipaggio da circa 480 km/h, ad una velocità relativamente bassa di 32 km/h. L'atterraggio previsto avverrà nell'Oceano Pacifico.

Durante il test finale, che si è svolto il 12 settembre scorso, un finto Orion è stato lanciato dalla stiva di un velivolo C-17 ad un’altezza di 10km . L'anello protettivo posto sulla parte superiore della capsula, (una sorta di “coperchio” che copre il sistema di paracadute), fu eiettato permettendo al primo set di attivarsi, cui seguirono poi i rimanenti paracaduti. Il tutto secondo tempistiche precise.

Gli ingegneri hanno fornito inoltre una grande quantità di informazioni e dati ai partner del Commercial Crew Program. Le conoscenze acquisite attraverso il programma Orion hanno permesso alla NASA di migliorare la modellazione computerizzata del sistema e del suo funzionamento, in modo tale da aiutare le aziende partner a comprenderne meglio alcuni aspetti. Lo scopo di queste simulazioni è sostanzialmente quello di ridurre il numero di esperimenti e test da eseguire, in un’ottica di preservazione delle strumentazioni e dei costi che queste verifiche richiedono.