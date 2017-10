La NASA distribuisce gratis l'e-Book con le migliori foto di Saturno

Per celebrare i grandi successi della missione Cassini-Huygens la NASA ha rilasciato gratis unche raccoglie tutte le migliori foto della sonda su Saturno e i suoi satelliti. La distribuzione dell'e-Book vuole diffondere tutte le scoperte più sensazionali raccontate non solo tramite immagini ma anche con didascalie.

Vi abbiamo parlato della lunga traversata di Cassini e dei suoi istanti finali nella nostra serie di articoli che trovate nell'ultimo speciale sulla ricostruzione del suo ultimo tuffo. Fin dal suo arrivo su Saturno nel 2004 la sonda non ha fatto altro che compiere una scoperta dopo l'altra, dalle sue tempeste all'atmosfera dei suoi satelliti Titano e Encelado, che potrebbero contenere gli ingredienti per la vita.

Prima di Cassini Saturno sembrava essere un pianeta solitario e tranquillo mentre invece è caotico e attivo. La piccola rivoluzione apportata da 13 anni di scoperte è di fondamentale importanza per capire non solo il sistema solare ma anche per impostare le missioni future.

Durante la sua attività la sonda ha scattato più di 450.000 foto spettacolari di tutto il sistema di Saturno, alcune delle quali sono di una bellezza sconvolgente. L'e-Book non è solo un modo per raccogliere la bellezza di quelle immagini e condividerle con le persone, ma anche una scusa per ispirare i futuri artisti e scienziati.

L'e-Book è scaricabile in vari formati a questo link.