Il telescopio Hubble ha ripreso la cometa di Natale: ecco le immagini

Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha fotografato 46P / Wirtanen il 13 dicembre, quando la cometa si trovava a 12 milioni di chilometri dalla Terra. In questa immagine (nella luce visibile) , il nucleo della cometa è nascosto al centro di un bagliore sfocato causato dalla chioma cometaria .

La chioma è una nube di gas e polvere che la cometa espelle durante il suo passaggio attraverso il sistema solare interno a causa del riscaldamento dal sole. Per realizzare questa immagine composita, è stato applicato il colore blu alle esposizioni in scala di grigi ad alta risoluzione acquisite dallo strumento Wide Field Camera 3 (WFC3) di Hubble.

Il vicino flyby della cometa 46P/Wirtanen ha permesso agli astronomi di studiarla in dettaglio. Combinavano le capacità uniche di Hubble, l'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA e del Neil Gehrels Swift Observatory per studiare come i gas vengono rilasciati dal nucleo, quali sono i ghiacci della cometa e come il gas della chioma è alterato chimicamente dalla luce solare e dalla radiazione solare.

Lo Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (Osservatorio Stratosferico della NASA per l'astronomia a infrarossi), SOFIA, ha catturato l'immagine disponibile in fondo alla news. SOFIA sta studiando le "impronte chimiche" di diversi tipi di idrogeno nell'acqua della cometa, che ci aiuteranno a conoscere le origini e la storia dell'acqua nel sistema solare, inclusi gli oceani della Terra. Tutto ciò perché si crede che comete e asteroidi potrebbero essere stati la causa della presenza d'acqua sulla Terra.

L'immagine di SOFIA è stata ripresa con la camera a luce visibile del telescopio, utilizzando un filtro arancione per evidenziare l'intensità della luce rispetto ad altri oggetti.

46P / Wirtanen è appena visibile a occhio nudo anche se il cielo è molto scuro. È meglio vederlo con un binocolo o un telescopio. Gli osservatori urbani possono attualmente trovare la cometa vicino alla costellazione del Toro, e continuerà ad essere visibile nelle settimane a venire.

Per altre curiosità sulla cometa di Natale, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato. In alternativa, vi rimandiamo alla spettacolare immagine scattata da Hubble, con ben 12.000 galassie immortalate.