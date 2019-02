La NASA non ce l'ha fatta: addio definitivo al rover Opportunity, live streaming alle 20

Il rover Opportunity della NASA non ha risposto agli ultimi comandi. Il team del Jet Propulsion Laboratory (JPL) dell'Agenzia Spaziale statunitense ha provato con tutte le sue forze a "risvegliare" Oppy, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. I pannelli solari del rover avevano smesso di funzionare in seguito a una violenta tempesta di sabbia.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di The Verge e scritto su Twitter da Tanya Harrison, l'addio è definitivo e la NASA ha già annunciato che terrà un live streaming alle ore 20 italiane di questa sera per "condividere i risultati degli sforzi intrapresi per recuperare Opportunity". Potrete seguire la diretta tramite il sito ufficiale dell'Agenzia Spaziale o su YouTube. Nonostante l'annuncio attraverso i canali ufficiali debba ancora arrivare, i tweet che trovate in calce alla news non lasciano spazio a dubbi (ci sono le conferme di dipendenti della NASA e altre fonti autorevoli).

Opportunity ha smesso di rispondere ai comandi nel mese di giugno 2018, per via di una tempesta di sabbia. Dopo che la tempesta è passata, il team della era fiducioso e pensava di poter riattivare il rover. Gli ingegneri speravamo che, una volta che la luce avesse colpito di nuovo i pannelli solari, Opportunity avrebbe avuto abbastanza energia per accendersi e stabilire nuovamente il collegamento radio con la Terra. Tuttavia, così non è stato e quindi siamo qui a dare l'addio al rover.