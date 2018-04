La NASA ci porta all'interno di Giove con questo video in 3D

Vi abbiamo già parlato a lungo in queste pagine della sonda spaziale Juno e delle sue imprese su Giove. Oggi, però, gli scienziati dietro all'omonima missione hanno pubblicato un video in 3D che ci mostra più da vicino il tutto.

Si tratta di una ricostruzione in 3D dell'interno del Pianeta, in particolare del suo Polo Nord. Il tutto è stato possibile anche grazie allo strumento italiano JIRAM (Jovian IntraRed Auroral Mapper), in grado di esaminare gli strati più esterni dell'atmosfera di Giove fino a una profondità di 70 km.

Alberto Adriani, responsabile di JIRAM, ha dichiarato in merito: "Prima di Juno potevamo solo immaginare come sarebbero stati i poli di Giove. Ora abbiamo tra le mani qualcosa di unico e con una risoluzione senza precedenti".

"I modelli dell’interno di Giove che avevamo costruito prima di Juno erano stati ottenuti grazie a sonde che l’avevano sorvolato da lontano e comunque non così sofisticate come Juno. Con l’attuale missione le cose sono completamente cambiate. Ora possiamo dire di aver risolto il problema di come ruota l’interno del pianeta", ha spiegato Tristan Guillot, della Université Côte d'Azur di Nizza. In questo caso un video vale più di mille parole. Potete guardarlo qui sopra, mentre per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il sito ufficiale della NASA.