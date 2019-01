La NASA potrebbe annullare l'incontro con la Roscosmos, i russi chiedono spiegazioni

Le tensioni in ambito spaziale tra Stati Uniti d'America e Russia sembrano essere molto alte. Infatti, stando a diverse fonti internazionali, la NASA starebbe decidendo se annullare o quantomeno rinviare l'incontro con il capo della Roscosmos, l'Agenzia Spaziale russa. Il presunto problema arriva poco dopo la questione del foro sull'ISS.

In particolare, alcune fonti vicine a Sputnik hanno affermato quanto segue: "La visita di Dmitry Rogozin avrebbe dovuto essere, soprattutto, una risposta alla visita del capo della NASA in Russia. Speriamo che l'Agenzia Spaziale americana riesca a risolvere tutte le questioni politiche e che la visita si svolga correttamente, in quanto la NASA non ha ancora cancellato il suo invito. Tuttavia, se la NASA non riesce a farlo, la visita sarà cancellata". Insomma, sembra esserci di mezzo la volontà di importanti politici americani. D'altronde, vi ricordiamo che nel 2014 Dmitry Rogozin è stato incluso nella lista delle sanzioni degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Europea in seguito agli eventi accaduti in Ucraina.

La Roscosmos ha quindi chiesto chiarimenti alla NASA, scrivendo quanto segue in un documento ufficiale: "Roscosmos si aspetta che la NASA fornisca spiegazioni ufficiali sulla sua posizione riguardo all'organizzazione di una visita di ritorno della delegazione russa negli Stati Uniti legata all'invito che abbiamo precedentemente ricevuto".

Ricordiamo che precedentemente la NASA aveva dichiarato di essere favorevole all'incontro anche attraverso un suo portavoce, Megan Powers, che aveva affermato quanto segue ai microfoni del giornale Politico: "La relazione USA / Russia nell'ambito spaziale risale agli anni '70.

La NASA ha storicamente invitato il capo dell'agenzia spaziale russa a visitare gli Stati Uniti. Seguendo questo precedente, e la visita di ottobre dell'amministratore Bridenstine in Russia per partecipare alle attività di lancio dell'equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale, la NASA ha invitato il Direttore Generale di Roscosmos a visitare le strutture negli Stati Uniti e a discutere in merito alla nostra cooperazione spaziale in corso".

A questo punto, però, l'incontro non è più sicuro e questo potrebbe portare a ulteriori problemi per quanto riguarda la collaborazione tra le due Agenzie Spaziali.