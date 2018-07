La NASA pubblica 19.000 ore di registrazioni audio della missione Apollo 11

La missione Apollo 11 è ormai entrata nel collettivo e nella storia in quanto ha portato per la prima volta in assoluto gli uomini sulla Luna. Di recente, il 20 Luglio, si è festeggiato il 49esimo anniversario da quando Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin toccarono il suolo lunare.

Per la prima volta in assoluto, la NASA ha deciso di pubblicare oltre 19.000 ore di registrazioni provenienti proprio dalla storica missione.

Attraverso un sito web dedicato, raggiungibile attraverso questo indirizzo, è possibile accedere alla versione digitalizzata di ogni conversazione, che immergeranno gli appassionati direttamente all'interno della missione, anche attraverso delle aree tematiche e raggruppamenti appositamente organizzati dalla NASA. E' anche presente la registrazione originale della storica frase "questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un gigantesco balzo per l’umanità", nonostante alcuni dubbi sollevati a riguardo.

Le registrazioni, nel complesso, durano due anni, e possono essere consultate anche attraverso l'archivio della NASA, tramite questa pagina. Il consiglio però ovviamente è di consultarlo tramite il primo link, in quanto più piacevole non solo a livello estetico ma anche di organizzazione.

Un regalo apprezzato da parte della NASA, che arriva a sessant'anni dalla fondazione dell'Agenzia Spaziale Americana, che mai come ora guarda con interesse alla colonizzazione di Marte.