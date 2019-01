La NASA pubblica una foto della Terra da 71 milioni di miglia di distanza

Della missione OSIRIS-REx abbiamo già parlato su queste pagine. La sonda lo scorso Dicembre è infatti arrivata sull'asteroide Bennu, per studiarlo attraverso i cinque strumenti a bordo.

La stessa sonda però ha inviato alla NASA un'immagine mozzafiato della Terra, scattata dalla NavCam. La fotografia, che vi proponiamo come sempre in calce, include tre oggetti che nello scatto sembrano davvero minuscoli: in basso a sinistra infatti è raffigurata la Terra, mentre il punto luminoso presente alla sua destra è la Luna.

Contrariamente a quanto si possa credere, la sfera più grande presente in alto a destra non è il Sole, ma l'obiettivo di OSIRIS-REx, Bennu. L'asteroide appare molto più luminoso in quanto riflette la luce del Sole e dal momento che si tratta di una fotografia monocromatica, appare quasi come un faro. Il team della missione, in un post pubblicato sul blog si sofferma anche sul fatto che in basso a destra nell'immagine è presente anche una parte della costellazione di Hydra.

La navicella spaziale passerà il prossimo anno a studiare la superficie di Bennu, prima di scavare ed estrarre un campione della roccia da portare sulla Terra entro il 2023 per permettere agli scienziati di studiarlo da vicino. Nel frattempo però ci ha già regalato questa immagine.