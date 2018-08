La NASA ha scoperto dell'acqua ghiacciata sulla Luna: è ufficiale, ci sono le prove

Incredibile ma vero, la NASA ha appena confermato tramite il suo blog ufficiale di aver trovato dell'acqua congelata sulla Luna. Una scoperta parecchio importante, che potrebbe avere riscontri di un certo peso sulla ricerca di vita nello Spazio. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

Niente indiscrezioni, niente fuffa, questa volta, come riportato anche da ilPost, la NASA ha trovato le "prove definitive" relative alla presenza di acqua congelata sulla Luna. In particolare, il ghiaccio in questione si trova nelle zone polari della superficie lunare. Stando alle informazioni comparse online, il tutto sarebbe particolarmente antico, con l'Agenzia Spaziale che ha confermato è distribuito "a macchia di leopardo".

Vi ricordiamo che la temperatura massima nei poli della Luna è di -156 gradi centigradi, visto che queste zone non vedono mai la luce del Sole. L'incredibile scoperta è stata pubblicata sia sul sito ufficiale della NASA che in un dettagliato paper legato alla rivista National Academy of Sciences.

"Abbiamo trovato prove dirette e definitive riguardanti l'acqua ghiacciata esposta alla superficie nelle regioni polari lunari. L'abbondanza e la distribuzione del ghiaccio sulla Luna sono distinte da quelle di altri corpi senz'aria nel sistema solare interno come Mercurio. [...] Questi depositi di ghiaccio potrebbero essere utilizzati come risorsa [...] nelle future esplorazioni della Luna" si legge in quest'ultimo.