La NASA ha svelato l'elicottero che invierà su Marte nel 2021

Nel pomeriggio di ieri la NASA ha annunciato le proprie intenzioni di lanciare un elicottero autonomo, del peso di quattro chili, per la missione su Marte che prenderà il via nel 2020 e che ha come protagonista anche un rover. Il drone sperimentale si è mostrato attraverso il filmato che vi proponiamo in apertura.

A livello storico, sarà il primo veicolo in grado di volare sull'atmosfera di Marte, esclusi chiaramente i lander che hanno fatto atterrare altri rover sulla terra del pianeta rosso.

La progettazione di un veicolo volante in grado di volare e funzionare correttamente su un altro pianeta, ovviamente, non è stata facile ed i progettisti dell'agenzia spaziale americana hanno dovuto affrontare una serie di sfide, come quella riguardante l'atmosfera debole del Pianeta Rosso ed il ritardo di comunicazione tra il controlla a terra sul nostro pianeta ed il veicolo su Marte.

Pur viaggiando alla velocità della luce, infatti, i comandi necessitano alcuni minuti per raggiungere l'elicottero dalla Terra, ecco perchè il rover dovrà essere, almeno parzialmente, autonomo e dovrà essere in grado di spostarsi da solo prima dell'arrivo dei comandi.

A ciò si aggiunge anche il fatto che l'atmosfera marziana è praticamente inesistente. La pressione dell'aria sulla superficie del pianeta è infatti inferiore a quella che si trova all'altitudine massima di un elicottero quando si vola sopra la Terra.

Per decollare, il robot volante della NASA ha bisogno di far ruotare le sue due pale dieci volte più velocemente (3.000 volte al minuti) rispetto a quanto farebbe normalmente sulla Terra.

L'arrivo sul pianeta rosso dell'elicottero è previsto per Febbraio 2021, e si focalizzerà su missioni esplorative alla ricerca di zone d'atterraggio ideali sulla superficie del pianeta, ma scansionerà anche Marte alla ricerca di segni di vita, un punto essenziale per le possibili (e probabili) missioni umane future.

L'elicottero inoltre farà anche da supporto alle ricerche geologiche attualmente in corso da parte degli altri rover a terra (ovvero Curiosity ed Opportunity).

La NASA sta puntando massicciamente su questo rover ed effettuerà alcuni voli di prova prossimamente. Il primo dovrebbe durare solo trenta secondi.