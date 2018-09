La NASA trasmetterà in streaming il test dei paracadute della navicella Orion

Nella giornata di domani, Mercoledì 12 Settembre, la NASA trasmetterà in diretta il test finale del sistema di paracadute della navicella Orion che porterà gli astronauti sulla Luna. L'annuncio è stato dato dalla stessa Agenzia Spaziale Americana, che metterà a disposizione degli utenti lo streaming sulla NASA Television e sul sito web.

Gli spettatori, anche attraverso la pagina Facebook del progetto, potranno porre domande agli esperti della NASA, tra cui figura il direttore del programma Orion, Mark Kirasich, l'astronauta Randy Bresnik e gli ingegneri che lavorano al progetto.

Alle ore 10:15 locali una capsula di test del progetto Orion verrà sganciata dal velivolo C-17 ad un'altitudine di oltre sei miglia, allo scopo di verificare che il complesso sistema composto da undici paracadute, cannoni simili a dei mortai e dispositivi pirotecnici funzionino in sequenza per rallentare la discesa della capsula rendendo sicuro l'atterraggio sulla Terra.

Ad oggi i test effettuati hanno permesso alla NASA di effettuare una valutazione delle prestazioni dei paracadute durante le normali sequenze di atterraggio. Prima di passare all'utilizzo reale del sistema però saranno necessari altri test in una varietà di condizioni che dovranno permettere agli ingegneri di mettere a punto i paracadute e le capsule in vista dell'uso per le missioni nello spazio profondo.