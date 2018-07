La NASA ha trovato dei 'ragni' su Marte: ecco le foto dettagliate, ma per ora niente vita

Nel corso della notte, la NASA ha pubblicato sul suo blog ufficiale un articolo titolato "Jamming with the 'Spiders' from Mars", dove l'Agenzia Spaziale in questione spiega cosa sono questi "ragni" e pubblica un'interessante immagine dettagliata di essi.

La foto in questione, che potete vedere qui sotto, è risalente allo scorso 13 maggio, ovvero durante l'inverno del Polo Sud di Marte, e mostra come, una volta tornato il Sole, siano emersi in superficie questi "spider", che hanno ovviamente generato parecchia curiosità, con dei ricercatori che teorizzavano ci fosse della vita sul Pianeta Rosso.

Tuttavia, la NASA spiega che questi ultimi non sono dei veri "ragni", bensì del semplice terreno aracneiforme che l'Agenzia Spaziale ha scoperto essere creato dal riscaldamento del diossido di carbonio presente sotto la superficie del Pianeta Rosso, che salendo verso l'alto tende a creare queste "macchie scure". Al momento, dunque, la vita su Marte non è ancora stata scoperta, con un documento di ricerca trapelato online che descrive come la NASA potrebbe aver già distrutto queste prove.

Vi ricordiamo, inoltre, che Marte è attualmente al centro di una possente tempesta di sabbia, che è arrivata a coprire tutto il Pianeta Rosso. Vi consigliamo di leggere questa nostra news in merito, dove potete anche trovare una GIF che mostra chiaramente il propagarsi della tempesta.