La NASA ha ufficialmente annullato l'incontro con la Roscosmos, serie conseguenze?

La NASA ha deciso ufficialmente di annullare l'incontro con Dmitry Rogozin, Direttore Generale della Roscosmos, l’Agenzia Spaziale russa. L’annuncio è arrivato durante un'intervista concessa da Jim Bridenstine, capo della NASA, ai microfoni del The Washington Post.

Sono state dunque confermate tutte le indiscrezioni trapelate online negli ultimi giorni. Le motivazioni sono esattamente quelle che in molti pensavano: alcuni senatori americani si sono espressi in modo nettamente contrario all'arrivo di Dmitry Rogozin negli Stati Uniti d’America. Infatti, il capo della Roscosmos è stato incluso nel 2014 nella lista delle sanzioni USA e UE in seguito agli eventi accaduti in Ucraina. In particolare, sembra che uno dei senatori in prima linea sia stato Robert Menendez, che stando a diverse fonti internazionali avrebbe presentato una mozione contro l'arrivo di Rogozin.

Insomma, l'incontro è stato annullato e attualmente non è stata decisa ancora nessuna data per un improbabile arrivo di Dmitry Rogozin in futuro. Le conseguenze di questa scelta della NASA sono ancora ignote, ma in molti dubitano che la Roscosmos possa prenderla bene. Infatti, le tensioni in ambito spaziale tra gli Stati Uniti d’America e la Russia sono molto alte, anche in seguito all'oramai famoso "foro della Stazione Spaziale Internazionale", che si è recentemente scoperto essere stato creato dall’interno.

Una fonte vicina a Sputnik sostiene che le conseguenze potrebbero essere molto serie: "Questa situazione potrebbe influenzare negativamente i negoziati sulla partecipazione alla creazione della stazione nell'orbita della Luna e nello svolgimento di ricerche congiunte a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, nonché portare alla cancellazione degli accordi già raggiunti".