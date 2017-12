La NASA utilizzerà l'IA per trovare vita extraterrestre?

L'intelligenza artificiale sta diventando parte integrante della società moderna, e sta progredendo ad un ritmo molto elevato, al punto che molti esponenti del settore stanno avanzando non poche preoccupazioni su questo aspetto. Tuttavia, al di la delle teorie complottistiche, l'IA potrebbe rivelarsi fondamentale anche nel settore spaziale.

Secondo quanto affermato da Steve Chien, un supervisore dell'Artificial Intelligence Group and Senior Research Scientist della NASA, l'intelligenza artificiale non solo sta diventando parte integrante nel far progredire l'esplorazione spaziale, ma potrebbe essere fondamentale nella ricerca di vita extraterrestre.

Chien, nel corso di un'intervista rilasciata per la rivista Scientific American ha affermato che "l'Unsupervisied Learning è estremamente importante per analizzare l'ignoto. Una grande parte degli esseri umani è in grado di interpretare i dati che non conosciamo".

La NASA sta adottando una serie di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, e la stessa falsariga la stanno seguendo anche altre compagnie specializzate nell'esplorazione spaziale.

Secondo Chien, nell'imminente missione Mars 2020 saranno utilizzati tre tipi di intelligenza artificiale. I rover saranno dotati di un sistema a guida autonoma, ma anche i sistemi che li assistono svolgeranno le loro attività scientifiche basandosi sull'IA, ed avranno un "sofisticato sistema di pianificazione che consentirà loro di essere più dinamici", il che vuol dire che i rover baseranno i compiti in base ad una lista di attività che sarà regolata per fare in modo che questi non restino indietro in termini di produttività.

In termini di IA per l'esplorazione spaziale, Chien ha portato l'esempio di Trappist-1, il sistema solare lontano 40 anni luce da noi, che in caso di esplorazione, "renderebbe la navicella praticamente isolata. Una missione del genere necessiterà di una straordinaria intelligenza artificiale".