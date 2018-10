La NASA vuole inviare strumentazioni sulla Luna, per dei futuri sbarchi umani

La NASA è alla ricerca di strumenti e tecnologie da trasportare sulla luna che voleranno sulla Luna sui mercantili lunari commerciali già dal prossimo anno o nel 2020. L'agenzia sta lavorando con l'industria degli Stati Uniti e partner internazionali per espandere l'esplorazione umana dalla Luna a Marte.

Si partirà con delle missioni robotiche sulla superficie lunare, oltre ad un Gateway per gli astronauti nello spazio in orbita attorno alla Luna, di cui vi avevamo già parlato in questa news. La NASA si sta preparando ad acquisire servizi di consegna per carichi commerciali e per piccoli carichi utili, ed è intenzionata a sviluppare dei lander per i grandi carichi; L'intento è condurre più ricerche sulla superficie della Luna prima di un ritorno umano.

L'agenzia sta effettuando studi per verificare se è sostenibile la ricerca scientifica, l'esplorazione e lo sviluppo commerciale della Luna. L'annuncio effettuato in queste ore è specificamente orientato verso piccoli carichi utili che possono essere pronti per i primi voli commerciali. Le richieste future di carichi lunari saranno gestite poi ad intervalli regolari, con la prossima finestra disponibile tra circa un anno.

"Stiamo cercando modi non solo per condurre la ricerca scientifica lunare ma anche per usare la Luna come piattaforma scientifica per osservare la Terra, osservare il Sole o vedere il vasto universo", ha affermato Steve Clarke, Vice Amministratore Associato per l'esplorazione in la direzione della missione scientifica presso la sede della NASA a Washington. "In termini di tecnologia, siamo interessati a quegli strumenti o sistemi che aiuteranno le future missioni, sia umane che robotiche, a esplorare la Luna e ad avanzare verso le future missioni su Marte".

Nelle prime missioni, gli strumenti scientifici raccoglieranno probabilmente dati relativi al flusso di calore all'interno della Luna, al vento e all'atmosfera solare così come al rilevamento della polvere.



"La strategia è che queste prime missioni ci aiuteranno a preparare missioni future più complesse come la ricerca di risorse utilizzabili, la costruzione di una rete sismica per comprendere la struttura interna della Luna e lo studio della mineralogia lunare e della chimica per capire le origini della Luna" Clarke aggiunge.

L'agenzia richiede che i carichi utili siano pronti per la consegna e l'integrazione nei lander lunari entro e non oltre il dicembre 2021.

La richiesta di carichi utili rientra nel programma di finanziamento "Opportunità di ricerca nella scienza dello spazio e della Terra" (ROSES) e avanza proposte per le principali indagini scientifiche e tecnologiche condotte da ricercatori in campo scientifico.



Considerando che l'uomo non è più ritornato sulla Luna dopo il 14 dicembre 1972, la prospettiva di poter rivivere di nuovo quei momenti è sicuramente entusiasmante. La NASA continua a pensare in grande, nonostante la situazione non propriamente serena in cui potrebbe trovarsi a breve.