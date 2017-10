La nascita della vita nei pianeti oceano è minacciata dalle stelle

Conosciamo circa 50 pianeti che vanno dalle dimensioni di Marte a diverse volte quelle della terra, che risiedono nelladel proprio sistema planetario (né troppo lontani, né troppo vicini alla propria stella) che in linea di principio permetterebbe all'acqua di esistere allo stato liquido.

I pianeti oceano sono degli esopianeti (ovvero pianeti al di fuori del nostro sistema solare) completamente ricoperti da un oceano profondo che può arrivare anche e centinaia di chilometri. Per ora sono solo ipotetici, ma tra i 50 esopianeti che conosciamo e che risiedono nella zona abitabile della propria stella, ce ne sono alcuni che sono ottimi candidati per essere dei pianeti oceano.

Le supposizioni di cui vi stiamo parlando non sono assolutamente campate in aria: secondo i dati sfruttati, anche la terra e Venere sarebbero potuti essere dei pianeti oceano nel loro lontano passato. Gli scienziati stanno effettuando i calcoli per capire quanto è stabile un sistema con un oceano profondo che garantisce vapore acqueo alla propria atmosfera, specialmente in presenza dei venti provenienti dalle stelle (particelle cariche) che contribuiscono all'evaporazione.

Il problema della possibilità che un oceano sia stabile in un esopianeta deriva proprio dalla presenza di questi venti di particelle cariche che provengono dalle stelle che li ospitano: 1 miliardo di anni di esposizione a questi venti è sufficiente per eliminare l'atmosfera dei pianeta oceano. Questo implica che nessuno di questi pianeti avrebbe abbastanza tempo per sviluppare la vita così come la conosciamo sul nostro pianeta, proprio a causa delle stesse stelle che li ospitano.