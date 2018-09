La nascita di un Iceberg nelle immagini riprese dallo spazio

Ecco le incredibili immagini, riprese dallo Spazio, della nascita di un iceberg presso la piattaforma glaciale Larsen C in Antartide. Capire i meccanismi di formazione contribuirà ad arginare il fenomeno di scioglimento dei ghiacciai.

Nel mese di luglio 2017, uno dei più grandi iceberg mai registrati si è staccato dalla piattaforma glaciale Larsen C in Antartide. Tuttavia, i ghiacci marini ad est e le acque poco profonde a nord riuscivano a mantenere questo gigantesco iceberg, denominato A68, in una ben delimitata area. Per più di un anno ha continuato a spostarsi avanzando ed arretrando, pur non riuscendo mai ad allontanarsi dalla piattaforma da cui si era staccato. Ma i forti venti che soffiano lungo la Larsen C hanno finalmente dato la spinta che stava aspettando.



All'inizio di settembre del 2018, questi venti spinsero l'estremità meridionale dell'iceberg nel "Circolo di Weddell",in inglese Weddell Gyre , dove "Gyre" è un termine tecnico oceanografico che indica una corrente oceanica coinvolta in grandi manfestazioni ventose, e generate da forze inerziali come quella di Coriolis. Questa corrente oceanica, che si muove in senso orario, unita e del ghiaccio marino che scorre a nord oltre la piattaforma di Larsen (visibile nell'animazione come un flusso orientato da destra a sinistra), ha ruotato A68 spostandolo nel Mare di Weddell, permettendogli di acquisire velocità. Adesso è più libero ed il fondale è abbastanza profondo da permetterne il galleggiamento e di essere portato più a nord verso acque più calde.

Trovate la stupenda animazione a questo link.

L'animazione è generata da Adrian Luckman della Swansea University, ed utilizza i dati della Copernicus Sentinel-1mission. Ogni satellite trasporta un radar avanzato in grado di visualizzare la superficie terrestre anche attraverso nuvole e pioggia, ed indipendentemente dal fatto che sia giorno o notte. Questo è essenziale per il monitoraggio delle regioni polari, che sono avvolte dalle tenebre durante i lunghi mesi invernali.