La nebulosa NGC 3918 brilla nel cielo notturno. Foto del telescopio spaziale Hubble

L'immagine ottenuta grazie ai dati del telescopio spaziale Hubble mostra la nebulosa planetare NGC 3918, una nuvola brillante e ricca di colori che si trova nella costellazione del centauro, alla distanza di circa 4.900 km dalla terra. La foto è visionabile in fondo alla news.

Nella parte centrale della nube di gas ci sono i resti di una gigante rossa, una stella che nella fase finale della sua evoluzione emette una gran quantità di gas proveniente dalla sua superficie verso l'esterno. Una volta espulso questo materiale, quel che rimane è una nana bianca, più piccola e capace di emettere radiazioni ultraviolette che rendono fluorescente il gas precedentemente emesso.

La strana forma ad occhio di queste concentrazioni di gas non è stata ancora completamente compresa dagli astronomi, ma è chiaro che le interazioni fisiche rendono queste nebulose uno degli oggetti più spettacolari che si possano osservare nel cielo notturno.

Il gas più interno e il gas più sterno della nebulosa NGC 3918 potrebbero sembrare il risultato di due emissioni di gas separate, ovvero causate da due fenomeni fisici avvenuti in tempi diversi. In realtà il gas viene emesso dalla gigante rossa nello stesso istante, ma viaggia a velocità diverse: quello più esterno raggiungerebbe una velocità di circa 350.000 km/h.

Una nebulosa di questo tipo ha una vita molto breve in termini astronomici: solamente qualche decina di migliaia di anni. L'immagine è stata realizzata unendo le osservazioni degli strumenti Wide Field and Planetary Camera 2, ovvero la luce visibile e il vicino-infrarosso.

l telescopio spaziale Hubble è nato grazie alla cooperazione tra la NASA e L'ESA. La missione viene controllata dal Goddard Space Flight Center a Greenbelt, Maryland, dalla NASA stessa

