La notte nera di WhatsApp: in alcuni Paesi gli auguri sono arrivati in ritardo

Siamo nel, ma i grandi classici non tramontano mai. Di cosa stiamo parlando? Ma ovviamente degli, che ogni 365 giorni mandano in tilt le reti mondiali facendo passare da una parte all'altra del mondo vagonate di messaggi.

Negli ultimi anni gli auguri si sono fatti sempre più tecnologici, arrivando ad esser inviati per larga parte tramite l'app di messaggistica istantanea WhatsApp. Ebbene, quest'anno, il tutto non è andato esattamente come previsto, con la piattaforma di proprietà di Facebook che non è riuscita a reggere in quasi tutto il mondo.

La causa è ovviamente il quantitativo di messaggi inviati da ogni angolo del globo, che hanno fatto crollare le infrastrutture di WhatsApp. Tutto è partito dall'Asia, per poi spostarsi anche negli Stati Uniti e in Europa, compresa anche la nostra Italia.

Innumerevoli le lamentele apparse sui social, seguite dall'hashtag #whatsappdown. Tuttavia, nel nostro Bel Paese il servizio era tornato a funzionare per la maggior parte degli utenti prima della mezzanotte, anche se in alcune zone si sono verificati problemi fino a questa mattina. In altri Paesi, invece, c'è chi sostiene di non essere riuscito ad inviare in tempo gli auguri, con tutto ciò che ne consegue. La situazione ora sembra essere rientrata in quasi tutto il mondo.

Cogliamo l'occasione per augurarvi "Buon Anno!", almeno qui sulle nostre pagine non dovrebbero esserci problemi.