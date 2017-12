La nuova App "TV" di Apple sbarca finalmente in Europa!

L’app TV di Apple inizia a muovere i primi passi nel Regno Unito, in Francia e Germania. Attualmente l'App è visibile da alcuni possessori di Apple TV, di quarta e quinta generazione, e di iPhone che vedono l'arrivo di questa nuova applicazione dopo quasi un anno dall’originaria release in USA.



L’applicazione TV serve ad unificare l’esperienza televisiva, permettendo di visionare tutti gli spettacoli e i film che si è soliti guardare. Grazie all’app sarà possibile trovare i prossimi episodi delle serie che guardiamo abitualmente e ottenere consigli personalizzati su cosa visionare in futuro. Apple la presentò come un hub in cui visualizzare trasmissioni live, film e serie. L’applicazione TV, si integra anche con diversi servizi esterni, come ad esempio Netflix.



La nuova App si rivela essere una trasformazione davvero interessante dell’app video che fino ad ora riguardava soltanto gli utenti americani, canadesi ed australiani ma che oggi inizia ad espandersi. Entro la fine dell’anno la nuova App arriverà anche in Norvegia e Svezia. Per il momento non si sa ancora nulla sul suo possibile sbarco in Italia.