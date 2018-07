La nuova Audi Q3 verrà mostrata il 25 luglio: ecco intanto un teaser video

Dopo aver mostrato recentemente la Q8, Audi ha diramato un teaser dedicato al suo nuovo SUV, la seconda generazione della Q3, che dopo 7 anni dal primo modello è pronta a tornare al passo coi tempi.

Nel breve teaser video che potete vedere in copertina, la Casa di Ingolstadt mostra pochi dettagli significativi: i fari saranno a LED e avranno la tipica forma spigolosa dell'Audi, le prese d'aria esterne saranno più grandi e monterà dei cerchi sportivi. Il SUV nascerà sulla piattaforma MQB (Modularer Querbaukasten), che permetterà al gruppo Volkswagen di condividere componenti tra i vari brand che gestisce, tra cui la stessa Audi. Probabilmente il motore sarà da 1.5L TSI per la benzina e 2.0L TDI per il diesel, mentre esteticamente manterrà le forme della Q2, ma avrà dimensioni maggiori.

Per questo motivo c'è l'eventualità che l'Audi Q3 adotterà i sistemi di assistenza alla guida già visti sulle recenti auto del gruppo Volkswagen. Per scoprire tutti i dettagli dovremo attendere però il 25 luglio, quando si terrà la presentazione online del SUV.



Con un look sportivo e fresco e le tecnologie che Audi possiede, la nuova Q3 giocherà un ruolo fondamentale nel mercato delle subcompatte di lusso, già da tempo in fiorente crescita, e dovrà scontrarsi con colossi affermati e ben posizionati come il BMW X1 e il GLA di Mercedes.